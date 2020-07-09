Украинские биатлонисты получили отобранное у россиян золото чемпионата Европы

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный показал золотую медаль чемпионата Европы-2015 в эстафете, полученную от Международного союза биатлонистов (IBU). Фото награды спортсмен опубликовал в Instagram-сторис.

«Чемпионат Европы-2015 в Отепя. Заслуженная золотая медаль. А все потому, что дисквалифицировали РФ», — написал биатлонист. Такие же награды были переданы его партнерам по команде Артему Приме, Сергею Семенову и Артему Тищенко.

Изначально золото принадлежало российской команде, которая победила в составе Алексея Волкова, Антона Бабикова, Александра Печенкина и Алексея Слепова. Сборная Украины финишировала второй, отстав от россиян на 14,2 секунды. Однако позднее результат России аннулировали, а медали отобрали из-за положительной допинг-пробы у Печенкина.

7 июля сообщалось, что адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич объяснил наличие царапин на пробирках спортсменок. Он заявил, что наличие множественных царапин не свидетельствует о подмене допинг-проб.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!