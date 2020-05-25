Двукратная олимпийская чемпионка назвала российский биатлон адской бомбой

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий удивилась большому количество скандалов в ее виде спорта в России за последние два года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам россиянки, негативные новости можно читать каждый день, что является для нее трешем. Кроме того, Богалий назвала российский биатлон «адской бомбой».

Богалий отметила, что ни один другой вид спорта в России не окружает столько скандалов. «Понимаю, что плохие новости тоже могут быть интересными, но в данном случае этим гордиться не стоит», — добавила Богалий.

Союз биатлонистов России (СБР) возглавляет четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев. С середины апреля от разных чиновников и функционеров звучат призывы как можно скорее организовать проведение выборов нового президента организации, но дата внеочередной отчетно-выборной конференции до сих пор не утверждена.

Богалий — двукратная олимпийская чемпионка в эстафете. Также на ее счету три золота мировых первенств.

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