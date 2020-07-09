Бывший соперник Федора Емельяненко рассказал о беседе с россиянином без камер

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен вспомнил встречу с российским тяжеловесом Федором Емельяненко перед их поединком на турнире Bellator. Об этом он рассказал в ходе своего шоу на YouTube.

Соннен вспомнил, что ему удалось подойти к россиянину после совместного общения с прессой и пообщаться с ним без камер. Соннен признался сопернику, что ему всегда было интересно узнать, кто бы победил в поединке Емельяненко против известного российского борца и олимпийского чемпиона Александра Карелина.

«Федор был очень дипломатичен, утверждал, что не надо сравнивать представителей разных стилей», — вспоминает Соннен. Американец несколько раз переформулировал вопрос, чтобы узнать, кто, по мнению жителей России, круче — Карелин или Емельяненко. «Федор мне так и не ответил!» — заключил Соннен, подчеркнув нежелание российского тяжеловеса противопоставлять себя известному борцу.

Емельяненко нокаутировал Соннена в их поединке в рамках Гран-при тяжеловесов Bellator в октябре 2018-го. Россиянин пробился в финал турнира, где проиграл американцу Райану Бэйдеру.

Соннен известен также по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Всего в MMA на его счету 31 победа, 17 поражений и одна ничья.

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