РФС выпустил спецпроект к юбилею победы сборной СССР на Евро

Российский футбольный союз (РФС) подготовил спецпроект, приуроченный к юбилею победы сборной СССР по футболу на первом чемпионате Европы в 1960 году. Ознакомиться с ним можно на сайте.

РФС проследил путь советской сборной на турнире, сопроводив его фото и видео-материалами. «Жаль, что мы не можем отпраздновать 60-летие триумфа советской сборной на Евро, который должен был проходить этим летом. Но память о победе команды Советского Союза, в составе которой было большое количество российских игроков, будет жить долго. И мы с нетерпением ждем следующего лета, когда сможем вспомнить это достижение на Евро-2020», — говорит президент УЕФА Александр Чеферин.

Победа на Евро-1960 — самый крупный успех отечественных футболистов в истории. Тогда советская команда стала первой победительницей турнира. В 1988-м сборная СССР едва не повторила успех, но уступила в финале Евро команде Голландии.

Крупнейшим успехом на Евро в новейшей истории стала бронза в 2008 году. Тогда российская сборная добралась до полуфинала турнира, обыграв голландцев в четвертьфинале.

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