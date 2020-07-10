Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

В оперативном штабе назвали российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки зарегистрировано 6635 инфицированных в 85 регионах, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы в пятницу, 10 июля.

Больше всего заразившихся зарегистрировано в Москве (637 человек), Санкт-Петербурге (300) и Свердловской области (275). Следом за ними идут Ханты-Мансийский автономный округ (263), Алтайский край (240), Нижегородская (219) и Иркутская (211) области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ (208).

Наименьшее число случаев коронавируса зафиксировано в Севастополе и Чукотском автономном округе — там SARS-CoV-2 заразились по одному человеку. По пять человек заболела также в Еврейской автономной области и Чеченской Республике.

За последние сутки вылечились 7752 человек. Еще 174 человека умерли.

С учетом новых данных, общее число случаев заражения за весь период эпидемии коронавируса в России достигло 713 936. Более половины (489 068) выздоровели, еще 11 017 человек скончались.

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