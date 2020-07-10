В России выявили 6635 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6635 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах. Скончались 174 человека, полностью выздоровели 7752 человека. Общее число зараженных в России с начала пандемии превысило 713 тысяч.

За сутки с 8 по 9 июля в стране зарегистрировали 6509 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 176 летальных исходов, вылечились 8805 человек.

Ранее 10 июля сообщалось, что ученые Оксфордского университета в Великобритании назвали главные факторы, повышающие риск смерти при заражении коронавирусом. По данным исследования, от COVID-19 в 1,59 раза чаще умирают мужчины, люди пожилого возраста и люди, живущие в одиночестве. Кроме того, африканское и азиатское происхождение тоже связано с повышенным риском. У людей старше 80 лет риск смерти от коронавирусной инфекции в 20 раз выше, чем у людей в возрасте 50-59 лет.

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