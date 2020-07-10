Началась завершающая стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

Министерство обороны России рассказало о начале завершающей стадии испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первая группа добровольцев, испытавших безопасность и переносимость вакцины на себе, будет выписана уже 15 июля. Их состояние на данный момент хорошее, жалоб на самочувствие и негативных реакций организма нет. Второй группе добровольцев 13 июля введут второй компонент вакцины.

Отмечается, что свидетельства о формировании иммунного ответа на введение вакцины замечены у добровольцев в обеих группах.

18 июня первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса, разработанную Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. В июле российской вакциной от коронавируса заинтересовалась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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