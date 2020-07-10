Вопрос о новом главе Хабаровского края поставил правительство в тупик

В правительстве Хабаровского края до сих пор не знают, когда будет назначен исполняющий обязанности руководителя регионального кабинета министров. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители правительства отметили, что процедура назначения главы региона остается неясной. Они объяснили, что в крае существуют две руководящие должности — губернатор и председатель правительства, которые на данный момент совмещены. При этом врио губернатора назначает президент, а исполняющего обязанности руководителя регионального комитета министров действующий губернатор. Отмечается, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал перед задержанием не успел никого назначить.

Ранее появились сообщения о том, что связанные с Фургалом уголовные дела прошлых лет начали повторно расследовать еще 2019 году. Подозрения против Фургала появились после того, как участники преступлений заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой и дали на губернатора развернутые показания.

Губернатора Хабаровского края задержали в ночь 9 июля (по московскому времени). Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался.

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