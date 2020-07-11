Тренер «Спартака» лишился четверти миллиона из-за мошенников

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско стал жертвой мошенников. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в четверг, 9 июля, когда специалист находился в номере отеля Radisson в Сочи. Немцу в мессенджере пришло сообщение с неизвестного номера, у которого на аватаре стояло фото сотрудника красно-белых. Мошенник попросил Тедеско перевести 250 тысяч рублей на срочное лечение родственника, а тренер согласился.

В Сочи специалист приехал вместе со «Спартаком», который в субботу, 11 июля, проиграл местной одноименной команде в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал Тедеско на три матча РПЛ и оштрафовал его на 500 тысяч рублей. Причиной стало оскорбительное поведение немца в отношении судей в матче 27-го тура чемпионата против «Локомотива» (1:1).

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