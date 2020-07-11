«Спартак» проиграл «Сочи» из-за автогола «ударом скорпиона»

«Спартак» на выезде проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме автоголом отметился защитник «Спартака» Павел Маслов. Игрок пробил по собственным воротам, исполнив элемент, похожий на «удар скорпиона». Так в футболе называют технически сложные голы пяткой. Чаще всех таким способом забивал Златан Ибрагимович.

Победа позволила «Сочи» набрать 33 очка и выйти на девятое место в чемпионате. В активе красно-белых столько же очков, команда уступает сопернику по дополнительным показателям и находится на десятой позиции.

В следующем туре «Спартак» 15 июля на своем поле примет «Ахмат». «Сочи» днем позже на выезде сыграют с «Тамбовом».

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