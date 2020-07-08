«Спартак» с удаленным тренером сыграл вничью с «Локомотивом»

«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 8 июля, и завершилась со счетом 1:1. На 38-й минуте голом отличился нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе. На 43-й минуте полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук реализовал пенальти и сравнял счет. Кроме того, в первом тайме главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил две желтые карточки за споры с арбитром и был удален.

Таким образом, после 27 туров «Локомотив» располагается на втором месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак» занимает седьмое место с 33 очками.

В следующем туре железнодорожники сыграют дома с «Уфой», а красно-белые на выезде с «Сочи».

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