Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» нанес удар противокорабельной ракетой по условному противнику в Баренцевом море. Видеозапись пуска опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах показан запуск с разных ракурсов. Сначала на палубе крейсера открывается люк, затем оттуда вырывается пламя и дым, после чего вверх устремляется ракета.

В феврале стало известно, что модернизация «Петра Великого» из-за различных факторов, в том числе финансовых, может быть существенно ограничена. В июле 2017 года президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что модернизация «Петра Великого» может занять 3,5 года.

Крупнейший в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой «Петр Великий» включен в состав флота в 1998 году.

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