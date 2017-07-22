Корабелы определили продолжительность модернизации крейсера «Петр Великий»

На модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», в случае подписания соответствующего контракта с Минобороны, понадобится 3,5 года. Такую оценку в беседе с «Интерфаксом» дал президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, «вопрос в том, какая потребуется модернизация». ОСК уже имеет опыт модернизации однотипного корабля — тяжелого крейсера «Адмирал Нахимов», который планируется передать флоту не позднее 2021 года. По «Петру Великому» контракта с военным ведомством пока нет, отметил Рахманов.

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Построенный в 1986-1996 годах «Петр Великий» стал четвертым из крейсеров проекта 1144 «Орлан» и на данный момент является единственным из них, остающимся в боеготовом состоянии. Это крупнейший в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой, уточняет агентство. Предназначен для поражения крупных надводных целей противника, обеспечения противовоздушной и противолодочной обороны соединений боевых кораблей.

В октябре 2016-го «Петр Великий», а также тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в составе группы кораблей Северного флота начали поход в Средиземное море. В ноябре министр обороны Сергей Шойгу отчитался, что «Адмирал Кузнецов» впервые в истории ВМФ поучаствовал в боевых действиях — его авиация была задействована в операции против террористов в Сирии. В феврале текущего года корабли вернулись в Североморск. Оттуда в июле «Петр Великий» и подводный ракетоносец «Дмитрий Донской» начали переход в Кронштадт. Как сообщал «Ленте.ру» источник в Минобороны России, военные суда направились в Санкт-Петербург для участия в параде в честь Дня Военно-морского флота, который состоится в воскресенье, 30 июля.