Раскрыта стоимость ремонта российского «Адмирала Кузнецова»

Ремонт единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», в настоящее время находящегося на ремонте в мурманском филиале «Звездочки», потребует более 251 миллиона рублей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал госзакупок.

«Заключить договор <…> с единственным участником закупочной процедуры <…> с общей стоимостью выполнения работ: 251 377 771,83 рубля с учетом налогов, в том числе НДС, транспортных расходов и других обязательных платежей», — говорится в итоговом протоколе закупочной комиссии.

Согласно техническому заданию, работы должны быть завершены до 31 августа 2022 года, а срок действия договора прекращается 30 ноября того же года. В задачи исполнителя входит очистка и покраска надстройки авианосца по правому борту, а также ремонт корпусных конструкций.

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В мае сообщалось, что внешние поверхности «Адмирала Кузнецова» планируется покрасить до 1 сентября 2022 года.

В декабре 2019 года в The National Interest назвали «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» «просто куском ржавчины».

В октябре 2018 года издание Business Insider написало, что российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы Военно-морского флота России.

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