Призерка Олимпиады-2018 умерла в 27 лет

Голландская шорт-трекистка Лара ван Рейвен умерла в 27 лет в одной из больниц Франции. Об этом сообщается на сайте Королевского союза конькобежцев Нидерландов.

Ван Рейвен стало плохо во время тренировки в составе голландской сборной. 25 июня спортсменка была госпитализирована, а 29 июня ее ввели в состояние искусственной комы. Девушка скончалась, не приходя в сознание. Отмечается, что Ван Рейвен страдала от расстройства иммунной системы, развившемся после операции на плече.

Ван Рейвен — бронзовая призерка Олимпиады в Пхенчхане. Кроме того, она выигрывала золото и серебро на чемпионата мира по шорт-треку. На чемпионатах Европы она трижды завоевывала золото.

22 июня умерла чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович. Уточняется, что причиной смерти 30-летней спортсменки стала тяжелая и непродолжительная болезнь.

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