Спорт
 
Новая, персональная
Попробовать
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2:3
Гранада
Гранада
Испания - Примера • 35-й тур
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2:0
Алавес
Витория
Испания - Примера • 35-й тур
Норвич Сити
Норидж
Сегодня
Начало в 14:30 (МСК)
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Англия - Премьер-лига • 35-й тур
Уотфорд
Уотфорд
Сегодня
Начало в 14:30 (МСК)
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Англия - Премьер-лига • 35-й тур
Ливерпуль
Ливерпуль
Сегодня
Начало в 17:00 (МСК)
Бёрнли
Бёрнли
Англия - Премьер-лига • 35-й тур
Осасуна
Памплона
Сегодня
Начало в 18:00 (МСК)
Сельта
Виго
Испания - Примера • 36-й тур
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Сегодня
Начало в 19:30 (МСК)
Челси
Лондон
Англия - Премьер-лига • 35-й тур
Сочи
Сочи
Сегодня
Начало в 20:30 (МСК)
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 28-й тур
Последние новости
В Москве умерли еще 29 человек с коронавирусом
Российский журналист попал под слезоточивый газ во время беспорядков в Сербии
Сосед Сирии и Израиля столкнулся с небывалым кризисом
В России заявили о высокоэффективном препарате от коронавируса
В МИД рассказали о будущем Договора по открытому небу
На Украине заявили о приближении системного кризиса
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Россия назвала выход США из ВОЗ контрпродуктивным
Глава UFC поддержал Нурмагомедова
Новости партнеров

Призерка Олимпиады-2018 умерла в 27 лет

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Голландская шорт-трекистка Лара ван Рейвен умерла в 27 лет в одной из больниц Франции. Об этом сообщается на сайте Королевского союза конькобежцев Нидерландов.

Ван Рейвен стало плохо во время тренировки в составе голландской сборной. 25 июня спортсменка была госпитализирована, а 29 июня ее ввели в состояние искусственной комы. Девушка скончалась, не приходя в сознание. Отмечается, что Ван Рейвен страдала от расстройства иммунной системы, развившемся после операции на плече.

Ван Рейвен — бронзовая призерка Олимпиады в Пхенчхане. Кроме того, она выигрывала золото и серебро на чемпионата мира по шорт-треку. На чемпионатах Европы она трижды завоевывала золото.

22 июня умерла чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович. Уточняется, что причиной смерти 30-летней спортсменки стала тяжелая и непродолжительная болезнь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Чемпионка мира умерла в 30 лет
16-летняя чемпионка мира сорвалась со 150-метровой скалы и погибла
Футболистка умерла в возрасте 20 лет
Другие материалы рубрики
Спорт00:01Сегодня
Петр Ян

«Петя его перебьет». У России будет новый великий чемпион?

Российский боец Петр Ян готов завоевать титул чемпиона UFC. Где и когда смотреть поединок?
23:4910 июля

РФС выпустил спецпроект к юбилею победы сборной СССР на Евро

23:2010 июля

Глава UFC поддержал Нурмагомедова

21:5710 июля

Глава UFC призвал лучшего бойца раскрыть суммы своих гонораров

Спорт00:03Сегодня

Дьявольский каток

Новая победа МЮ, первый гол Погба и «Ливерпуль» на пути к рекорду — главное в туре АПЛ
20:1910 июля

Стали известны подробности смерти 23-летнего российского хоккеиста

18:5610 июля

Александр Емельяненко рассказал о «культе Феди»

17:5110 июля

Масвидаль сбросил девять килограммов за четыре дня

Спорт00:02 9 июля
Петр Ян

Беспощадное наслаждение

UFC решил устроить фестиваль насилия на острове. У России появится еще один чемпион?
16:1810 июля

Российский хоккеист умер в 23 года

15:2010 июля

UFC поставил ультиматум нокаутировавшему пожилого человека бойцу

14:2610 июля

Стала известна финальная сетка Лиги Европы

Россия
Названо число умерших в мае россиян с коронавирусом
«Положила сына на дочь и потеряла сознание»
Пятнадцать лет назад 25 невинных россиян сожгли при пожаре. Заказчики преступления еще на свободе
Иммунитет к COVID-19 сформировался у 21,7 процента москвичей
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Его обвиняют в заказных убийствах. Следствие уверено — он безжалостно расправлялся с конкурентами
Россиянам назвали неочевидные признаки сердечного приступа
В РПЦ оценили превращение собора Святой Софии в мечеть
Все материалы
Мир
Макрон попросил Нетаньяху воздержаться от аннексии Западного берега
Собор Святой Софии превратился в мечеть
Собор Святой Софии официально стал мечетью
Собор Святой Софии в Стамбуле официально стал мечетью
Его считали главной православной святыней. Судьба легендарных византийских фресок неизвестна
Нидерланды подадут иск против России из-за сбитого над Донбассом Boeing MH17
«Женщины стоят на нижних ступеньках»
Японок заставляют рожать детей на благо страны. Но из-за этого они только страдают
Все материалы
Бывший СССР
На Украине рассказали о требовании России к закону об особом статусе Донбасса
Алфавитный беспорядок
Казахстан отказывается от кириллицы. Чем это закончилось для других стран бывшего СССР?
Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в Белоруссии
«Вжарить надо»
Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?
Украинские военные осушили лужи перед визитом Зеленского
«Я посылал надежных людей с автоматами»
Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?
Обнародована запись разговора Порошенко и Байдена о диверсантах в Крыму
Все материалы
Экономика
Тиньков рассказал о перенесенной операции на костном мозге
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Поставки зерна из России превысят 43 миллиона тонн за 2019-2020 годы
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Легендарный производитель мотоциклов объявил о сокращениях
Не верой единой
Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили
Богачам предложили хранить деньги в скалах
Все материалы
Силовые структуры
100-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили в собственном доме
Сергей Фургал«Ничто не предвещало убийства»
Губернатора Фургала задержали за расправы над бизнесменами. Его связали с самой грозной ОПГ 90-х
В Хабаровском крае прошли обыски у членов ЛДПР
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о ходе расследования дела против Фургала
«Дел о госизмене будет все больше»
Генерал ФСБ — об аресте Ивана Сафронова, поиске шпионов и продаже российских секретов за рубеж
Семейную пару задержали по подозрению в убийстве восьмилетней россиянки
Все материалы
Наука и техника
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Постапокалипсис сегодня
 
Apple провела крупнейшую презентацию
Полностью новая iOS, отказ от Intel и планы на будущее
Все материалы
Спорт
РФС выпустил спецпроект к юбилею победы сборной СССР на Евро
Петр Ян«Петя его перебьет». У России будет новый великий чемпион?
Российский боец Петр Ян готов завоевать титул чемпиона UFC. Где и когда смотреть поединок?
Глава UFC поддержал Нурмагомедова
Дьявольский каток
Новая победа МЮ, первый гол Погба и «Ливерпуль» на пути к рекорду — главное в туре АПЛ
Глава UFC призвал лучшего бойца раскрыть суммы своих гонораров
Петр ЯнБеспощадное наслаждение
UFC решил устроить фестиваль насилия на острове. У России появится еще один чемпион?
Стали известны подробности смерти 23-летнего российского хоккеиста
Все материалы
Культура
Клип Моргенштерна и Элджея собрал 2,5 миллиона просмотров за пять часов
Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке
Умные женщины и сильные мужчины
Теракт, Брюс Ли и гибель наливайки: 15 лучших фильмов 2020-го
Причиной президентской кампании Канье Уэста оказалось психическое расстройство
Маэстро саундтреков
Он писал музыку к фильмам Тарантино, Леоне и Пазолини. Умер Эннио Морриконе
25-летнюю звезду «Папиных дочек» возмутила реакция фанатов на роман с Авербухом
Муж на час, отец на два
Как устроена японская индустрия родственников напрокат: новый фильм Вернера Херцога
Все материалы
Интернет и СМИ
Вассерман назвал протесты в США делом рук Трампа
Сила большого брата
 
В приложениях на iPhone произошел глобальный сбой
Соловьев назвал Уткина «жирным свином» и обвинил в ксенофобии
«Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось»
Бывшего журналиста обвиняют в передаче НАТО российских тайн. Что об этом думают его коллеги
В Кремле обрадовались разблокировке Telegram
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»
«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
Все материалы
Ценности
45-летняя Дрю Бэрримор раскрыла секрет стройного тела как в 20 лет
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»
Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
Жених подарил невесте кольцо со своим именем и прослыл эгоистом
Франклин Рузвельт с личной секретаршей Мисси Леханд и женой Элеонорой РузвельтАмериканский любимец Сталина
Как президент США рассекал на яхтах и заводил любовниц, но народ его все равно любил
Модель снялась без макияжа на 55-летие и призналась в страхе перед старостью
Ким КардашьянОт бедра
Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду?
Ким Кардашьян примерила роль первой леди США
Все материалы
Путешествия
Россияне массово скупили авиабилеты по трем маршрутам
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
Бизнесмен перевез более 700 человек через закрытую российскую границу
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Раскрыты дельные советы для летнего отпуска при пандемии
В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета
Лайнеры чудом избежали катастрофы. Что известно об инциденте?
Стюардесса-пенсионерка сбежала из-под карантина по коронавирусу и была наказана
Все материалы
Из жизни
Укушенная акулой-людоедом морская свинья окрасила воду кровью и попала на видео
Боль в животе оказалась симптомом смертельной болезни
Названа альтернатива окрошке
Загадочное морское существо поставило пользователей сети в тупик
«Многие считают, что стране нужен лидер вроде Путина»
История россиянки о жизни во Франции
Все материалы
Koenigsegg снял мини-боевик с супергибридом Regera в главной роли
Моторы Ferrari под капотом Jeep, Toyota и других автомобилей
Десять операций по пересадке итальянских двигателей в автомобили других марок
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник
25 самых продаваемых автомобилей России
Итоги продаж новых легковых машин в июне 2020 года
«АвтоВАЗ» запустил сборку Niva под брендом Lada
Электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback: все подробности
Все, что нужно знать о новом 306-сильном вседорожнике на батарейках прямо сейчас
Volkswagen Golf вновь покинул российский рынок
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
В Барнауле начали готовиться к капитальному ремонту дорог
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Перми отремонтировали 25 дворов
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Одобрена трассировка автодороги М-12 «Москва — Казань»
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Определен срок поставки российско-китайских пассажирских самолетов CR929
Все материалы