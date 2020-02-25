Футболистка умерла в возрасте 20 лет

Британская футболистка Люси Керр, известная по выступлениям за «Чарльтон Атлетик», умерла в возрасте 20 лет. Об этом сообщается на сайте клуба.

Спортсменка скончалась от рака. «Ее отношение к делу было заразительным, и она всегда заставляла нас улыбаться», — вспоминает тренер Ритиш Мишра. Специалист возглавлял команду «Чарльтона» U-16, где под его руководством выступала Керр.

Керр попала в систему клуба по ходу сезона-2013/2014. Ей удалось стать игроком года в турнире для футболисток до 14 лет.

Клуб намерен почтить память Керр на стадионе перед игрой чемпионата. Следующую встречу футболистки «Чарльтона» проведут 1 марта против соперниц из «Блэкберн Роверс».

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