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Российский биатлон обрел нового главу

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Виктор Майгуров
Виктор Майгуров
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров возглавил Союз биатлонистов России (СБР), который остался без главы после ухода Владимира Драчева с поста президента организации. Об этом сообщает ТАСС.

51-летний Майгуров был единственным кандидатом. Драчев, депутат Госдумы, отказался от руководства СБР, сославшись на желание сосредоточиться на работе над законопроектами.

Работа Драчева на посту президента СБР вызвала неоднозначную реакцию со стороны профессионального сообщества. 1 апреля представители отечественного биатлона потребовали отставки тогдашнего главы организации. Драчеву указали на целый ряд ошибок — в финансировании, администрировании и кадровой политике СБР. Кроме того, экс-главу обвиняли и в растрате средств союза на личные нужды.

Драчев руководил СБР с мая 2018 года. За это время сборная России отметилась антирекордом по количеству гонок без подиумов и скандалами, связанными с подозрениями в использовании запрещенных препаратов.

Майгуров занимал пост вице-президента СБР. За свою спортивную карьеру он дважды становился призером Олимпиады, трижды выигрывал чемпионат мира.

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