Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает РИА Новости.

Драчев, будучи депутатом Государственный Думы, заявил, что после принятия поправок к Конституции России, решил полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами. Он добавил, что проделал большую работу «на благо развития нашего любимого зимнего олимпийского вида спорта».

На данный момент российский биатлон остался без руководства. Виктор Майгуров — единственный кандидат на должность президента организации.

1 апреля представители российского биатлона написали открытое письмо, в котором призвали Драчева уйти в отставку. Подписавшиеся указали на проблемы с финансированием СБР, а также на кадровые и административные ошибки. Кроме того, исполнительный директор СБР Сергей Голиков обвинил Драчева в растрате средств на личные нужды.

Драчев был избран президентом СБР в мае 2018 года. За это время в расположение сборной России дважды приходили с обысками во время международных соревнований, также команда установила антирекорд по количеству гонок без подиумов.

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