РПЦ призвала запретить суррогатное материнство

В России следует запретить практику суррогатного материнства. С таким призывом выступил митрополит Иларион, глава синодального отдела внешних церковных связей. Его слова передает «Интерфакс».

«Я с сожалением воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает суррогатное материнство», — сказал священнослужитель в эфире программы «Церковь и мир», транслируемой на телеканале «Россия 24».

Комментарий митрополита последовал на фоне новости о том, что в московской квартире были найдены пятеро младенцев без родителей, которые, предположительно, были рождены суррогатными матерями для граждан Китая, но в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, младенцев пришлось оставить на территории России.

Он подчеркнул, что подобные истории будут повторяться до тех пор, пока суррогатное материнство не будет запрещено законом: «То уродливое явление, которое получило название суррогатного материнства, оно неизбежно приводит к подобного рода ситуациям, потому что дети становятся предметом торговли, и, с точки зрения Церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна».

Митрополит напомнил, что согласно новым поправкам в Конституцию России, браком называется союз мужчины и женщины, «и этот союз заключается для того, чтобы мужчина и женщина могли давать жизнь детям, никакое участие третьего лица в этом процессе не предполагается».

В сентябре прошлого года в РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), назвав суррогатное материнство «худшим из видов проституции».

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