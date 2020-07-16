Медведев поразился «борзости» США в деле «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» обязательно завершится, несмотря на те усилия, которые предпринимают США. Об этом на своей странице в Facebook заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его мнению, основная причина возросшего давления Вашингтона в приближающихся президентских выборах, которые намечены на ноябрь. Медведев поразился, как много могут поставить на кон американские политики, поскольку под ударом оказались даже их многолетние партнеры в Европе.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

«От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности», — констатировал бывший глава правительства России.

Вместе с тем он заметил, что в пользу «Северного потока-2» выступают все исторические аналоги. Поскольку еще никогда проект, в который вложены миллиарды и который выгоден всем странам, оставался бы незавершенным.

Медведев напомнил, что США давно не скрывают собственной заинтересованности в поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, и не хотят слушать каких-либо возражений, потому что думают только о своем бизнесе.

В настоящее время главной проблемой завершения строительства «Северного потока-2» являются санкции США против владельцев судов, имеющих возможность укладывать трубы. С российской стороны газопровод достроить могут баржа «Фортуна» и судно «Академик Черский». Однако им нужно получить страховку для начала работ, а за это на страховщика также могут быть наложены санкции. Кроме того, Вашингтон угрожает принять меры против покупателей газа, а Евросоюз уже ограничил мощность «Северного потока-2» в два раза.