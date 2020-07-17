Павленский увидел признаки карательной психиатрии во Франции

Российский художник-акционист Петр Павленский, на которого завели уголовное дело после публикации компрометирующего секс-видео с политиком и бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжаменом Гриво, отказался проходить психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает France TV.

Россиянина обязали каждые два месяца предоставлять сведения о необходимости оказания ему психиатрической помощи. Отмечается, что он отказался проходить экспертизу в назначенный срок до 15 июля.

Кроме того, Павленский увидел в упомянутом требовании признаки карательной психиатрии. «Отвратительно. У нас и так есть много исторических примеров, когда с помощью психиатрии зачищалось все, что не подходило под государственную идеологию», — сказал художник. Отмечается, что теперь его могут взять под стражу.

15 февраля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали Павленского именно из-за скандала с видео политика, который после этого снял свою кандидатуру с выборов мэра. На следующий день была задержана французская подруга россиянина.

До этого в полиции сообщали, что также разыскивали Павленского со 2 января за «причинение вреда в составе банды опасным способом». Известно, что на новогодней вечеринке художник вступил в конфликт с другими ее участниками, которые разбили бутылку о его голову. Павленский пригрозил отомстить обидчикам, взяв кухонный нож. В итоге два человека получили ранения, защита россиянина при этом отрицает его причастность к их нанесению.

Акционист покинул Россию вместе с бывшей гражданской женой Оксаной Шалыгиной и детьми в январе 2017 года и получил политическое убежище во Франции. Эмиграцию художник объяснил тем, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. В ноябре 2018 года пара рассталась по инициативе Шалыгиной.

В октябре 2014 года Павленский отрезал себе мочку уха на крыше Института имени Сербского. В ноябре 2013-го он прибил мошонку к брусчатке на Красной площади.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru