Павленский объяснил появление у него порно с кандидатом в мэры Парижа

Российский художник-акционист Петр Павленский объяснил, как у него появилось порно с участием кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гриво. Его слова передает CNN.

Павленский признался, что украл запись с компьютера своей девушки Александры де Таддео. «Я украл видео, она не знала, что я его взял. Я показал ей все уже после публикации», — сказал художник.

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Он добавил, что доволен реакцией общественности на публикацию секс-видео, и пообещал продолжить такую деятельность. Акционист назвал свой сайт, на котором было опубликовано секс-видео, «местом, где люди могут смотреть порно, созданное общественными деятелями, политиками, представителями властей». «Это порно, это политическое искусство», — объяснил он.

15 февраля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали Павленского из-за скандала с публикацией секс-видео политика, который после этого снял свою кандидатуру с выборов мэра. На следующий день была задержана французская подруга россиянина.

В январе 2017 года художник получил политическое убежище во Франции.

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