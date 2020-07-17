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Россиянина посадили за наем спецназовца по кличке Маугли для тройного убийства

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Московский областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы 48-летнего предпринимателя Андрея Куркина, который в 2004 году заказал убийство своего брата и бизнес-партнера. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Приговор вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали вину подсудимого в совершении преступления. Куркин осужден за организацию убийства двух человек по найму. Суд установил, что в октябре 2004 года у мужчины возник конфликт с братом, который заподозрил его в присвоении денег и продукции их совместного предприятия, расположенного в городе Невинномысске. В итоге брат отстранил Куркина от бизнеса и тот решил убить родственника.

Он обратился к одному из лидеров Щелковской ОПГ по кличке Часы и попросил найти киллера, который расправится с его братом-партнером за 10 тысяч долларов, сообщает «Московский комсомолец». За заказ взялся бывший спецназовец по кличке Маугли, прошедший «горячие точки», в том числе в джунглях Зимбабве.

3 декабря 2004 года Куркин пригласил брата и еще одного бизнес-партнера на свою дачу в Раменском районе Подмосковья, чтобы попариться в бане. Но родственник приехал не с партнером, а с другом и его девушкой. Всех троих киллер расстрелял возле шлагбаума садового товарищества, а тела он с сообщниками закопал в землю. В процессе рытья могил преступники сломали несколько лопат о мерзлую землю. Во время погребения у одного из бандитов сел телефон, но чтобы отчитаться об убийстве он поставил свою сим-карту в телефон жертвы. Так удалось вычислить убийцу и его сообщников.

Между тем, Маугли запросил с заказчика еще пять тысяч долларов за убитую им девушку. Он, Часы и другие подельники были осуждены несколько лет назад на длительные сроки. Куркина задержали только в 2018 году после длительного розыска.

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