Пропустивший убийцу в российский детсад охранник понес наказание

Суд вынес приговор охраннику, пропустившему убийцу в детский сад «Сказка» в городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

35-летний сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) «Святогоръ» признан виновным по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Он приговорен к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный также должен заплатить семье погибшего мальчика компенсацию морального вреда: по 600 тысяч рублей каждому родителю.

Следствием и судом установлено, что 31 октября 2019 года во время тихого часа в детсад проник 36-летний житель Нарьян-Мара. Он смог беспрепятственно войти в здание, потому что сотрудник ЧОП, не выходя из комнаты охраны и не выяснив цель визита, открыл злоумышленнику входную дверь по домофону. Мужчина прошел в спальню и нанес смертельные ножевые ранения 6-летнему мальчику. Его задержали на месте преступления.

В ходе следствия охранник свою вину признал частично и пояснил, что пропустил убийцу, так как принял его за родителя. На момент совершения преступления сотрудник проработал в ЧОП не более двух месяцев. По решению арбитражного суда у ЧОП «Святогоръ» аннулировали лицензию после убийства ребенка.

Эксперты установили, что убийца страдает психическим расстройством и во время совершения преступления был невменяем. Суд ранее отправил его на принудительное лечение в психбольницу.