Медведева рассказала о взаимоотношениях с погибшей 20-летней фигуристкой

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Instagram рассказала о взаимоотношениях с погибшей чемпионкой мира среди юниоров Екатериной Александровской.

По словам Медведевой, они вместе начинали тренироваться в трехлетнем возрасте. Она отметила, что не была близкой подругой с Александровской, но хорошо ее знала, а также иногда переписывалась. Кроме того, фигуристка напомнила, что депрессия — не плохое настроение, а заболевание, которое лечится в стационаре медикаментозно.

18 июля тело Александровской было обнаружено у многоэтажного дома. Представители правоохранительных органов обнаружили в квартире погибшей предсмертную записку «Люблю».

Как выяснилось позже, спортсменка после полученной травмы страдала от депрессии и посещала психолога. В ночь гибели Александровская пришла домой в состоянии алкогольного опьянения.

Александровская родилась в Москве. До 2011 года спортсменка выступала в одиночном катании. Весной 2012 года после переезда на Украину она перешла в парное катание. С 2016-го фигуристка представляла на международных соревнованиях Австралию.

Медведева — серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. До весны 2018-го она работала под руководством Этери Тутберидзе. В настоящее время россиянка тренируется в Канаде под началом Брайана Орсера.