Умер американский мультиинструменталист Эмитт Роудс. Об этом сообщает издание Pitchfork.

Отмечается, что певец и автор песен скончался во сне. Ему было 70 лет. Смерть музыканта подтвердил его представитель и сотрудничавший с ним артист Крис Прайс.

Роудс родился 25 февраля 1950 года городе Декейтер, штат Иллинойс. За свою карьеру он играл во множестве групп, включая ставшую популярной в 1960-х годах Palace Guard. Позднее музыкант присоединился к коллективу The Merry-Go-Round, исполняющему психоделический рок. После их распада Роудс начал сольную карьеру и в 1970 году выпустил свой первый альбом Emitt Rhodes, который часто сравнивал с работами The Beatles.

6 июля сообщалось о смерти американского кантри-музыканта Чарли Дэниелса. Причиной смерти 83-летнего артиста стал геморрагический инсульт. Дэниелс был участником групп The Jaguars и Charlie Daniels Band, а также участвовал в записи альбомов таких исполнителей, как Боб Дилан и Леонард Коэн.