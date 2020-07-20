Медведи вынудили власти отремонтировать фонарь в российском селе

Появление медведей в селе Нелькан в Хабаровском крае вынудило местные власти отремонтировать фонарь. Об этом сообщает портал DVhab.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Также пришлось оставлять освещение в поселке на всю ночь для спокойствия местных жителей. По их мнению, свет должен помочь отпугнуть хищников, которые в последнее время стали часто выходить к людям.

Участковый государственный инспектор службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Виктор Карпов рассказал, что по закону служба не имеет права в поселении производить отстрел. «Только если прямая угроза жизни и в присутствии полицейских, они должны засвидетельствовать сигнал отстрела, угрозы жизни населению. Для разрешения на отстрел медведя пишется и подается служебная записка в комитет охотничьего хозяйства с приложением фотофактов присутствия медведя. Пока там запрос рассмотрят, пока выпишут разрешение, пройдет минимум две недели», — объяснил он.

Жители Нелькана обратились в районную прокуратуру, где им ответили, что в случае крайней необходимости и прямой угрозы жизни можно произвести отстрел хищника.

Ранее в июле медведь напал на телку и растерзал ей морду в селе Черемшанка Сахалинской области. Тогда группа лесничества начала искать хищника, чтобы отстрелить.