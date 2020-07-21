Дочь Тутберидзе сломала ногу

Российская фигуристка Диана Дэвис получила перелом ноги. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

Россиянка отметила, что уже четыре недели носит гипс, при этом снять его можно будет только через 14 дней. Из-за травмы Дэвис придется пропустить контрольные прокаты перед стартом сезона. Обстоятельства, при которых было получено повреждение, не сообщаются.

17-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Спортсменка вместе с партнером Глебом Смолкиным выступает в танцах на льду.

В прошедшем сезоне Дэвис и Смолкин завоевали бронзу на чемпионате России среди юниоров. В финале юниорского Гран-при танцевальный дуэт стал шестым, а на юниорском чемпионате мира россияне продемонстрировали пятый результат.