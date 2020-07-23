Емельяненко рассказал о роли Кадырова в подготовке к боям

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал о роли главы Чечни Рамзана Кадырова в подготовке к боям.

«Он создал все условия, помог подготовиться, самостоятельно я бы не смог подойти к бою в такой форме, в какой подхожу. Все было под его надзором, под его чутким руководством. Ахмат — сила», — заявил Емельяненко. Он добавил, что ему не нужна психологическая помощь для выхода на бой, однако Кадыров нашел для него правильные мотивирующие слова.

Емельяненко тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Боец неоднократно выкладывал фотографии с занятий по боксу с главой Чечни, а в декабре прошлого года они провели совместный спарринг. По словам спортсмена, Кадыров не оказался «мальчиком для битья».

Следующий поединок Емельяненко проведет 24 июля на турнире АСА 107. Его соперником станет Магомед Исмаилов.