Российский боец MMA отказался от чемпионского пояса из-за братьев-мусульман

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ринат Фахретдинов отказался от чемпионского пояса Gorilla Fighting Championship (GFC) из-за братьев-мусульман. Его слова приводятся в Instagram организации.

Фахретдинов заявил, что из-за религиозных убеждений не дерется с мусульманами, а претендентами на титул в данный момент являются мусульмане Фаридун Одилов и Даурен Ермеков. «Бой — это бой, на него нужно настраиваться, выходить. Нужно воевать. С братьями я не могу так драться, а выходить страдать ерундой в клетку и бить по лицу — не хочу», — отметил он.

Боец уточнил, что не собирается завершать карьеру. Я ни в коем случае не говорю, что я не вернусь. Посмотрим, кто будет чемпионом. Я оставил этот пояс, чтобы не нарушать свои принципы!» — подытожил он.

На счету Фахретдинова 18 побед и два поражения в поединках по правилам MMA. В последний раз он одержал победу над бразильцем Джонни Карлосом единогласным решением судей.