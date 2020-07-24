Молодым российским семьям с детьми помогут с покупкой жилья

Молодым семьям с детьми в России помогут с покупкой жилья — власти компенсируют 35 процентов стоимости недвижимости. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правительства Михаила Мишустина.

В первую очередь выплату получат многодетные семьи. «Подписано постановление правительства, которое позволяет им использовать выплату на покупку и строительство жилья не только эконом-, но и более высокого класса или на рефинансирование ипотеки», — заявил премьер-министр.

Для этих целей из бюджета до конца 2020 года выделят пять миллиардов рублей. Предполагается, что это поможет решить квартирный вопрос более чем 15 тысячам семей.

Ранее на Ямале молодым семьям начали выдавать сертификаты на строительство чумов. Также вместо национального жилья «под ключ» можно получить весь набор материалов, необходимых для его строительства.

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