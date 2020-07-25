Врач сборной Украины по футболу заразился коронавирусом и умер в 48 лет

Врач сборной Украины по футболу и клуба «Металлист-1925» Антон Худаев умер в 48 лет после того, как заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Уточняется, что специалист скончался в субботу, 25 июля. Худаев, который находился под аппаратом искусственной вентиляции легких, умер от остановки сердца. «Вирус поразил 70 процентов его легких», — говорится в сообщении. В УАФ выразили соболезнования семье и близким врача.

Худаев более 20 лет был врачом харьковского «Металлиста», а в национальной сборной работал с 2016 года.

24 июля сообщалось, что 17-летняя филиппинская футболистка Алиана Батиста заболела коронавирусом и умерла. На протяжении нескольких месяцев у спортсменки развивался острый рассеянный энцефаломиелит. Болезнь осложнилась после заражения COVID-19.