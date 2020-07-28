Российский фермер пожаловался на уничтожающие его поля танки

Фермер из Волгоградской области пожаловался, что принадлежащие ему поля были уничтожены прошедшей по ним колонной танков. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает портал «Волгоградская правда».

По словам россиянина Аркадия Дудова, боевые машины из 20-й мотострелковой бригады прошли по его земле в направлении полигона, где должны были принять участие в учениях. «Сожгли примерно 160 гектаров пастбищ. Сейчас обратно идут, утаптывают слой плодородный», — посетовал аграрий.

Он отметил, что подобное происходит уже не в первый раз: танки проходили по тому же маршруту и минувшей весной. Как пояснил фермер изданию «Новости Волгограда», по его земле пролегает боевой маршрут, которым танкисты должны пользоваться только в случае объявления военного положения. «Учебный маршрут пролегает по федеральной земле. Но боевой короче, он позволяет сэкономить 42 тонны солярки», — уточнил Дудов.

По его подсчетам, действия военных уже стоили ему целого года работы, а на рекультивацию плодородного слоя теперь потребуется 7-8 лет и сотни тысяч рублей. Фермер уже обратился в военную прокуратуру и намерен требовать компенсацию нанесенного ему ущерба.

Командование воинской части Южного военного округа, дислоцированной в Волгоградской области, заявило, что уже начало проверку по данному факту. В то же время там подчеркнули, что все маршруты, по которым техника двигалась на полигоны, были согласованы с администрацией Городищенского района, и никаких жалоб от владельцев земель не поступало.