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Российская актриса Кристина Асмус возмутила подписчиков роликом с «оргазмом после развода». Видео было опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

В нем можно увидеть, как звезда фильма «Текст» пародирует звуки, которые женщины издают во время секса. Параллельно она стучит по столу с посудой. «После развода оргазм только такой», — написала она.

Многие пользователи посчитали пост вульгарным и сообщили, что отписываются от аккаунта знаменитости. Другие же указали на то, что Асмус может стать заложницей одной роли, из-за чего ее всегда будут приглашать для участия в постельных сценах. «На Pornhub только сниматься с таким "талантом"», — отреагировал один из комментаторов.

Осенью Кристина Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме «Текст». Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы. О разводе с комиком Гариком Харламовым Асмус написала 22 июня в Instagram. Пара поженилась в 2013 году.