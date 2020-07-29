Названа дата начала нового сезона РПЛ

Названа дата начала нового сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Розыгрыш турнира стартует 8 августа домашним матчем новичка элитного дивизиона — подмосковных «Химок» — против московского ЦСКА. Начало матча запланировано на 16:00. За день до этой игры «Зенит» и «Локомотив» на столичной «ВЭБ Арене» разыграют Суперкубок России.

Остальные матчи первого тура чемпионата страны пройдут с 9 по 11 августа. Закроет программу стартового тура домашняя игра казанского «Рубина» против московского «Локомотива».

Предыдущий розыгрыш РПЛ завершился 22 июля. Титул чемпиона страны за четыре тура до конца турнира завоевал петербургский «Зенит».