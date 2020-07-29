Сотрудник футбольного клуба из Бразилии испугался градусника и поднял руки вверх

Один из сотрудников бразильского футбольного клуба «Сеара» испугался человека с градусником, измерявшего температуру на выходе из автобуса. Видео курьезного момента опубликовано на канале AlphaVideosHD в YouTube.

Представитель команды принял бесконтактный термометр за пистолет и поднял руки вверх, когда работник стадиона направил на него аппарат. Только спустя несколько секунд сотрудник «Сеары» понял, что ему не угрожают оружием.

Инцидент произошел в среду, 29 июля, в преддверии полуфинального матча Кубка Нордесте. «Сеара» встречалась с «Форталезой» и победила со счетом 1:0.