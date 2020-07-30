Митинг оппозиции посетило рекордное количество белорусов

Предвыборный митинг-концерт оппозиции посетило рекордное количество белорусов. Об этом сообщает ТАСС.

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По оценкам правозащитников, около 25 тысяч человек собралось на мероприятии в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Митинг команда Тихановской организовала совместно с представителями штабов других оппозиционных политиков.

Во время акции Тихановская заявила, что Белоруссии не нужны революции и боевики. По ее словам, в стране хотят перемен мирным путем.

Она также обратилась к присутствовавшим на мероприятии военным. «Посмотрите нам в глаза, мы такие же люди, которые хотят достойной жизни, мы не преступники, а белорусы, которые хотят альтернативных кандидатов», — призвала политик.

Ранее Тихановская заявила, что не снимется с выборов даже в обмен на освобождение из СИЗО ее супруга, видеоблогера Сергея Тихановского. Она отметила, что ее муж не позволил бы этого сделать. По словам Тихановской, ее внутренние убеждения также не позволят поступить так.

Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника приняли решение объединить усилия после того, как ЦИК Белоруссии снял с выборов большинство кандидатов-мужчин.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.