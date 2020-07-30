Названа причина прорыва дамбы и гибели 20 золотодобытчиков под Красноярском

Прорыв дамб в Красноярском крае, из-за которого погибли 20 человек, произошел из-за попытки руководства предприятия «Сисим» скрыть от проверяющих загрязнение реки промышленными отходами, для чего гендиректор приказал прекратить сброс и накапливать грязную воду. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

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По версии следствия, гендиректор предприятия Максим Ковальков в сентябре 2019 года отдал Андрею Еганову, начальнику участка, на котором произошла авария, «незаконное указание нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверяющих». Еганов, в свою очередь, привлек к участию в работах другого фигуранта уголовного дела, горного мастера Евгения Александрова.

В результате накопления воды произошли прорыв каскада дамб, разрушение вахтового поселка и гибель 20 человек. СК уточняет, что еще двое получили тяжкий вред здоровью, одному человеку причинен крупный материальный ущерб.

Уголовное дело направили в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ЧП под Красноярском произошло утром 19 октября прошлого года. В результате обрушения пяти незаконных сооружений волной из глины и камней снесло несколько жилых строений в поселке золотодобытчиков. На месте прорыва дамб был обнаружен сейф с 18 килограммами золота. В СК сообщали, что драгметалл используют для возмещения ущерба потерпевшим. Примерная стоимость содержимого найденного ящика оценивается в 5,4 миллиона рублей.