Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии

Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 31 июля.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

По его словам, задержанные являются сотрудниками одного из частных охранных предприятий. «К событиям в Белоруссии не имеют никакого отношения», — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду на то, что белорусские власти разберутся в происходящем и в ближайшее время отпустят задержанных граждан России.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 человека, которых власти республики считают бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Россияне якобы прибыли для дестабилизации обстановки в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разъяснений от Москвы. В Кремле, в свою очередь, заявили, что не владеют информацией о деятельности частных военных компаний в стране, так как де-юре такого понятия нет.