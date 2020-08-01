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В команде Тутберидзе объяснили отсутствие Загитовой на общем фото

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Фото: @teamtutberidze_

В команде Этери Тутберидзе объяснили причину отсутствия российской фигуристки Алины Загитовой на групповом фото на базе в Новогорске во время тренировочных сборов. Их комментарий доступен в Instagram.

В штабе тренера заявили, что сборы в Новогорске завершены и программы всем спортсменам поставлены. На фото, опубликованном в аккаунте, не оказалось Загитовой. В группе рассказали, что фигуристка заболела и была вынуждена остаться дома, соблюдая самоизоляцию. «Все в порядке», — отметили представители команды.

31 июля стало известно, что из группы Тутберидзе ушла чемпионка Европы Алена Косторная. Тренер заявила, что решение прервать сотрудничество со спортсменкой было принято после того, как Косторная не захотела выходить на лед вместе с некоторыми ученицами тренера.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.

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