Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба задумался о будущем на телевидении. Его слова доступны на Sports.ru.

Дзюба заметил, что мог бы стать футбольным экспертом на одном из каналов. «Если случится так, буду смотреть каждый матч и стараться быть объективным. Прийти в студию, спросить, какой счет, а потом что-то говорить — ерунда», — подчеркнул спортсмен.

Форвард добавил, что пока больше видит себя в роли тренера. При этом он рассматривал и возможность стать спортивным директором, но отказался от этой перспективы. «Решил, что, если захочу остаться в футболе, мое место будет рядом с полем, а не в кабинете», — заключил нападающий.

1 августа Дзюбу признали лучшим футболистом минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Выбор в пользу 31-летнего форварда сине-бело-голубых сделали 18 участников голосования. Среди них — тренеры и капитаны команд РПЛ, представители СМИ и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Сезон-2019/2020 в РПЛ завершился 22 июля. «Зенит» стал чемпионом, а серебро и бронза достались «Локомотиву» и «Краснодару».