Российский футбол посчитали посмешищем

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев высказал мнение о Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит РБК.

Воробьев заявил, что уровень РПЛ постоянно падает. «Градиент падения очень высок, особенно в постковидной части это превратилось уже в некое посмешище», — заметил он. Воробьев добавил, что так считает не только он, но и «вся футбольная общественность».

Также Воробьев призвал руководство российского футбола уйти в отставку. «Необходимо менять менеджмент не только в РПЛ, но и в РФС, необходимо ряд позиций укреплять, новых людей туда приглашать», — заключил он.

Чемпионом минувшего сезона РПЛ стал петербургский «Зенит». Серебро и бронза достались «Локомотиву» и «Краснодару» соответственно. Лучшим футболистом сезона был признан нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа. Первым матчем станет противостояние ЦСКА и «Химок». Встреча назначена на 17:00 по московскому времени.