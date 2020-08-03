Названы сроки наступления глобальной катастрофы

Новый мировой потоп наступит в ближайшие сто лет. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

Глобальная опасность от подъема уровня мирового океана возрастает благодаря активным приливам, увеличивающимся волнам и штормам. По оценке специалистов, если человечество не примет никаких мер, то к 2100 году внушительная часть суши окажется под водой. В частности, прибрежные районы будут затоплены примерно на 50 процентов.

Согласно названным срокам наступления бедствия и анализа ситуации, риск подтопления территорий в первую очередь грозит регионам, расположенным на высоте около 10 метров над уровнем моря. При наихудшем сценарии развития событий около 287 миллионов человек или 4 процента от общего населения планеты могут пострадать от прибрежных наводнений. В денежном эквиваленте катастрофа может нанести урон в размере 14 триллионов долларов, что составляет 20 процентов от мирового валового внутреннего продукта.

Несмотря на то, что средний уровень моря поднимается относительно медленно, ученые увидели угрозу в природных катастрофах. По словам Эбру Кирезчи (Ebru Kirezci) из Университета Мельбурна (Австралия), со временем увеличивается разрушительная сила приливов, наводнений и прочих природных стихий.

Специалистам удалось смоделировать карту с территориями Земли, которые могут оказаться под водой к 2100 году. В США будут частично подтоплены территории штатов Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд, в Азии — некоторые регионы Китая, Бангладеша, Индии, в Океании — северная часть Австралии. В Европе существенно пострадают север Германии и Франции, главной жертвой глобального наводнения была названа Великобритания.