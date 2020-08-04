Комплекс по выращиванию тюльпанов построят в Подмосковье

Тепличный комплекс по выращиванию тюльпанов построят в Раменском городском округе до конца года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 4 августа.

«Объем инвестиций в проект составляет 100 миллионов рублей. На сегодняшний день вложено порядка 70 миллионов рублей, до конца текущего года планируется вложить еще 30 миллионов рублей», — рассказал Разин.

Он уточнил, что на территории комплекса также будут выращивать рассады цветов и овощей. Постоянный штат составят 25 специалистов, в сезон к работам будут привлекаться до 150 человек, отметил министр.

На сегодняшний день в области работает порядка десяти крупных цветочных теплиц.