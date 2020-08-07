Игрок АПЛ потеряет работу из-за опубликованных другом эротических видео

Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» Адальберто Пеньяранда потеряет работу из-за участия в секс-вечеринке. Об этом сообщает CaughtOffside.

Друг футболиста опубликовал ряд эротических видео, на которых венесуэльский футболист отдыхает в компании ряда полуголых женщин. По информации издания, из-за случившегося «Уотфорд» расторгнет контракт с форвардом.

Пеньяранда перешел в «Удинезе» в 2016 году. Он принял участие в трех матчах в составе клуба. Остальное время нападающий провел в аренде в «Гранаде», «Удинезе», «Малаге» и бельгийском клубе «Эйпен». Контракт Пеньяранды со «шмелями» истекает 30 июня 2023 года.

В мае футболист АПЛ, имя которого не называлось, нарушил карантин из-за пандемии коронавируса ради вечеринки с моделями. Игрок прилетел в Париж на частном самолете, арендовал ресторан и пригласил друзей и моделей, с которыми занимался сексом, на вечеринку.