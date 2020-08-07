Россиянам дали советы по спасению утонувшего телефона

Директор по стратегическим коммуникациям АНО «Цифровые платформы» Александра Гаврилова дала россиянам рекомендации о том, как спасти телефон, если он упал в воду. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт обратила внимание, что сегодня в мире выпускаются водостойкие телефоны, поэтому падение в воду может им не навредить, если аппарат быстро вытащить. Вместе с тем, Гаврилова советует какое-то время не пользоваться гаджетом и включить его через день.

Если же телефон не водостойкий и не показывает признаков жизни после падения в воду, то не стоит пробовать его включить, трясти или нажимать кнопки, поскольку это может вывести из строя системную плату или отдельные части аппарата. Специалист подчеркнула, что некоторые элементы в телефоне невозможно заменить, поэтому есть риск сломать его окончательно.

Гаврилова рекомендует обратиться в мастерскую, где специалисты разберут, проверят и просушат телефон за невысокую цену. Это избавит от замены дорогих деталей или покупки нового аппарата. Кроме того, она напомнила, что SIM-карту можно быстро и бесплатно восстановить, а телефон на замену можно одолжить у друзей или коллег. Также можно на время приобрести самый дешевый аппарат, чтобы оставаться на связи.

Ранее россиянам рассказали о причинах, из-за которых они могут испытывать трудности при зарядке аккумуляторов гаджетов. Это может быть связано как с дефектом самого гаджета, так и с операционной системой. Владелец телефона может самостоятельно распознать причину, однако устранять ее должны специалисты.