Шарапова показала тренировку по боксу и возмутила пользователей сети

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Российская теннисистка Мария Шарапова показала тренировку по боксу. Публикация доступна в Instagram-аккаунте спортсменки.

На ролике видно, как Шарапова работает на лапах. Некоторые фанаты возмутились якобы неверной техникой спортсменки. «Маша, ногу доворачивай заднюю, что за тренер?», «Стойку нужно чуток укоротить, руки хоть на секунду при ударе раскрывать», «Ноги стоят неправильно, удары слабые», — написали они в комментариях.

23 июля Шарапова рассказала о последствиях дисквалификации из-за употребления мельдония. Она заметила, что ей было сложно смириться с тем, что она не будет играть долгое время.

В феврале 2020 года Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. В ее активе 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации. Кроме того, она экс-первая ракетка мира и пятикратная чемпионка турниров серии «Большого шлема». В 2012-м теннисистка завоевала серебро на Олимпийских играх в Лондоне.