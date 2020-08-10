Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вышла на связь. Об этом сообщили Sputnik Беларусь в ее штабе.

«С ней все хорошо», — сообщили в штабе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тихановская пропала после визита в ЦИК. Ее сторонники сообщили, что соперницу Александра Лукашенко удерживают в здании против ее воли. ЦИК опроверг сообщения о том, что оппозиционерку удерживают против ее воли в здании. Женщина заходила подавать жалобу и беспрепятственно покинула здание. Позднее пресс-секретарь политика Анна Красулина сообщила, что смартфон Тихановской работает, но она не отвечает на звонки.

В Белоруссии уже второй день идут уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Тихановская — менее 10 процентов. Тихановская отказалась признавать победу Лукашенко и предложила пересчитать голоса на ряде участков. Кроме того, она обжаловала в Центризбиркоме итоги выборов.