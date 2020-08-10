Сторонники Тихановской сообщили о ее удержании в ЦИК

Главную соперницу Александра Лукашенко Светлану Тихановскую удерживают в здании ЦИК против ее воли. Об этом сообщают сторонники оппозиционерки через свой Telegram-канал «Страна для жизни».

Тихановская зашла в избирком, чтобы занести документы, какие именно — не уточняется. «Адвокат вышел, а она нет. Куда пропала непонятно!» — говорится в сообщении.

При этом в Telegram-канале оппозиционного журналиста Степана Путило Nexta Live, который является одним из координирующих протесты ресурсов, отмечается, что информация может быть провокацией.

Ранее Тихановская собиралась на мирный протест в Минске вместе с остальными, однако затем отказалась от этой идеи. В объединенном штабе оппозиции объяснили «Ленте.ру», что это было командное решение, принятое ради безопасности политика.

В Белоруссии уже второй день идут уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Тихановская — менее 10 процентов. Во время уличных столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. По официальным данным, за минувшую ночь пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских, есть неофициальные сообщения об убитых.