В Белоруссии возбудили более 20 дел за насилие против силовиков

Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел во время протестов после президентских выборов 9 августа. Об этом сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.

Дела возбудили по фактам правонарушений в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Полоцке, Бобруйске и других городах. Санкции по некоторым статьям предусматривают до 15 лет лишения свободы в виде наказания.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов. Днем 10 августа в сети распространялся призыв к белорусам выйти в 19:00 на новую акцию протеста. В Минске уже начались задержания.